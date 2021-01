Casini: “Commisso è arrabbiato perchè si aspettava altri risultati, non solo in campo. Tutto procede bene per il Viola Park”

A Radio Bruno ha parlato il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, intervenendo sul nuovo Centro Sportivo della Fiorentina. Queste le sue parole: “Negli ultimi giorni c’è stata una riunione con la società viola per chiarire gli ultimi dettagli del progetto. Tutto procede bene. Commisso mette il cuore in tutto quello che fa e ha una passione enorme. In questo momento è molto arrabbiato. Si aspettava altro dal campo, ma non solo. Ha tanta voglia di investire”

