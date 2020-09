Casini: “Ho sentito Commisso, ha voglia di tornare a Firenze e vuole caricare la squadra e occuparsi del mercato”

Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Commisso ha davvero una grandissima voglia di tornare a Firenze, ho avuto modo di sentirlo telefonicamente. Vuole affrontare i temi caldi del calciomercato e caricare la squadra in vista dell’esordio in campionato contro il Torino, poi magari parleremo anche di infrastrutture. Sul discorso rifiuti-centro sportivo, mi sento di tranquillizzare tutti, non rallenterà il percorso”.

