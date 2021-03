Casini: “I lavori per il Viola Park sono partiti e tutto procede secondo i piani. Il ricorso di Italia Nostra non mi preoccupa, la strada è quella giusta”

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato a Radio Bruno Toscana del Centro Sportivo della Fiorentina: “Il cantiere è partito, ormai da diverse settimane. Ci sono già delle gru che stanno lavorando e passando di lì ho visto un gran bel movimento, segnale che le cose stanno procedendo come previsto. Ci tengo a ricordare che è un progetto di altissima sostenibilità e di miglioramento paesaggistico, che darà solo benefici al Comune di Bagno a Ripoli”.

E poi ha aggiunto: “Ricordo di Italia Nostra al Tar? Non ho ancora ricevuto notizia dell’ufficialità. Noi comunque abbiamo fatto tutto in modo rapido e puntiglioso, per cui non ho paura. La strada che abbiamo preso è quella giusta. Il ricorso di Italia Nostra mi ha lasciato indifferente, semplicemente perché non è vero che non si può edificare su un territorio come quello dove sorgerà il Viola Park. Mi è solo dispiaciuto che questo ricorso sia arrivato proprio all’ultimo, ma purtroppo sono cose che succedono in Italia”.