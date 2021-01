Casini: “Il 30 dicembre la Fiorentina ha presentato la richiesta per i permessi a costruire. A metà gennaio scatta l’ultimo count down per il Viola Park”

Ormai ci siamo, le prossime settimane saranno quelle dell’ok per l’inizio dei lavori di costruzione del primo centro sportivo della storia della Fiorentina. Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini lo ha confermato a Italia 7: “Le tempistiche per la posa della prima pietra dipenderanno anche dalla Fiorentina, so che il 30 di dicembre è stata presentata la richiesta del permesso a costruire. Credo che dalla settimana che parte dall’11 di gennaio possiamo attivare il countdown di 30 giorni affinché tale permesso sia concesso. Non vedo particolari problematiche all’orizzonte. A Bagno a Ripoli siamo stati fast, fast, fast, considerando la difficoltà del tutto. Anche negli Stati Uniti sono necessari tempi tecnici. Portare avanti un progetto da 80 milioni non è cosa da poco. Non ci sono precedenti. I progettisti hanno fatto qualcosa di straordinario lavorando anche la notte”.

