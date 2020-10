Casini: “Il centro sportivo della Fiorentina è l’investimento privato più grande della storia di Bagno a Ripoli. D’ora in poi fast, fast, fast lo dovrà fare la società viola”

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, nel giorno della presentazione del progetto del nuovo centro sportivo della Fiorentina, spiega: “Dal preliminare ad oggi, ovvero al progetto definitivo, sono passati circa dieci mesi e questo è uno straordinario risultato, tenuto conto di tutto quello che è successo nel mezzo. Siamo quasi alla concretizzazione di questo grande progetto sportivo tra pochi giorni voteremo la variante urbanistica. Questo può anche essere l’esempio di come le istituzioni possono lavorare per il rilancio economico del paese. Le cose si possono fare, in Italia, in Toscana, su questi territori. Questi 75 milioni rappresentano l’investimento privato più grande della storia di Bagno a Ripoli. Un anno fa Commisso venne da me e mi disse di fare le cose fast, fast, fast. Noi siamo arrivati alla fine dell’iter, adesso la palla passa alla Fiorentina. I mandati dei sindaci durano cinque anni, un anno e mezzo è già passato, vorrei essere io a tagliare la fascia tricolore al termine dei lavori per inaugurare il centro. Quindi ora sono io a dire a Commisso: “Fate fast, fast, fast (ride ndr)”.

