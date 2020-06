Casini: “Il Centro Sportivo ha perso solo qualche settimana ma vorremmo recuperarla in estate. A ottobre spero di dare il via a Commisso”

Ospite a Radio Bruno, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha dato un’ulteriore rassicurazione sullo stato dell’arte che porterà al nuovo centro sportivo della Fiorentina: “Il presidente ci tiene ad aggiornarvi anche sul centro sportivo, io posso dirvi che i lavori non saranno rallentati più di tanto. L’unico problema che c’è è che purtroppo, per legge, sono sospesi per tre mesi a causa del Covid e la fase di osservazioni scade il 3 luglio invece del 3 aprile. Ci sarà qualche settimana di ritardo ma lavoreremo in estate per recuperare questo tempo perso, cercheremo di fare in modo di rilasciare i permessi a costruire ad ottobre invece che a fine settembre. La burocrazia? Se c’è una cosa che mi stressa nell’impegno di Sindaco, che è un mestiere bellissimo, fatto per la comunità e per la propria città, è la necessità di semplificazione delle procedure. Realizzare i progetti nei tempi di affidamento della gara d’appalto, che per essere concorrenziale, per la paura che ci sia qualcuno che fa il furbo, allora costringe tutti a procedure lunghissime. E magari poi a vincere rischia di essere una ditta che non ha pieno interesse nel portare avanti i progetti ma ha altri interessi collaterali. Io spero vivamente in questo Decreto Semplificazione”.

