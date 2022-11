Casini: “Il motivo per cui sono andati via alcuni club è la non intesa sull’elezione di un consigliere. La rateizzazione è stata usata da tutti”

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato in conferenza stampa dopo l’assemblea odierna, iniziata senza otto club, tra cui anche la Fiorentina. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

“Sette squadre hanno deciso di utilizzare un loro diritto, cioè quello di non partecipare all’assemblea, creando un minimo di incertezza. Non sono neanche sicuro che il tema per cui sono andate via le 7 squadre sia lo stesso per tutte. Magari, parlando prima della riunione, avevano già pensato a cosa sarebbe successo e hanno preferito andare via…

Verificato che ci fosse il numero legale per l’assemblea, è iniziata. Il motivo è il non aver raggiunto un intesa sull’elezione del consigliere. Io ho il dovere di far funzionare lo statuto; i club presenti hanno votato scegliendo di rinviare l’elezione del consigliere ad una prossima assemblea da convocare prima del 5 dicembre. La misura della sospensione dei pagamenti riguarda tutto lo sport, non solo il calcio; la Serie A è il maggior contribuente e ha un impatto maggiore rispetto agli altri settori. La rateizzazione? La sospensione è stata utilizzata da tutte le squadre, poi ce ne sono alcune che hanno più possibilità finanziaria e altre no”.