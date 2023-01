Casini: “Il tema delle plusvalenze è serio: nasce un problema quando se ne abusa. Aspettiamo le motivazioni della penalizzazione alla Juventus”

Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, è intervenuto sul tema delle plusvalenze in occasione della riunione di Lega di questo pomeriggio, toccando un tema delicato che, com’è noto, sta alla base della penalizzazione della Juventus:

“Il tema delle plusvalenze è serio, ne abbiamo parlato anche nei mesi scorsi. La plusvalenza in quanto tale non è il male, fa parte del mercato e ci sono società che vivono in modo sano grazie alle plusvalenze. Il problema è quando si sviluppa un abuso ed è quello che va verificato con attenzione, non solo in Italia”.

E ancora: “Sulla vicenda c’è una decisione in corso, ho apprezzato molto le parole del ministro Abodi, è importante capire perché e quindi le spiegazioni. Aspettiamo di leggere le motivazioni, mentre commenti più approfonditi verranno fatti quando sarà chiusa. È problema non solo della Lega, ma del sistema calcio non solo italiano. Non è semplice, ma è indubbio che non è problema che può risolvere una componente da sola”.