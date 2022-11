Casini: “La resistenza nel lanciare i giovani non è un problema del calcio in Italia, ma sociale. Dobbiamo limitare gli stranieri in Primavera”

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato in occasione del Next Gen Day per affrontare il tema delle seconde squadre. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: “Speriamo prima di sessanta giorni, a fine anno ci sarà un consiglio federale importante e la Serie A sono mesi che sta lavorando per arrivare pronti alla fine di questo anno”.

“La resistenza nel lanciare giovani in Italia mi sento di dire che non sia un problema del calcio o dello sport, ma culturale, studiato anche da sociologi. Per il calcio, investire sui giovani va fatto sempre: le seconde squadre sono una modalità, che aiutano anche le nazionali. Sicuramente, un’altra strada da battere è quello di porre dei limiti sull’utilizzo di giocatori stranieri in Primavera”

“La riforma dei campionati sarà formalizzata a fine anno, quello che è emerso è la necessità di costruire un sistema, insieme a Lega B e Lega Pro, che sia di servizio al professionismo. Verrà affrontato sia il numero delle squadre, sia i meccanismi di promozione e retrocessione, sia le seconde squadre”.