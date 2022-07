Casini: “Lavori al Viola Park non sono a rischio, Commisso farà un regalo di Natale ai tifosi della Fiorentina. Con lui possiamo toglierci tante soddisfazioni”

MOENA – Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha fatto visita alla dirigenza della Fiorentina presente nel ritiro dolomitico: “E’ stata una toccata e fuga, però è stata una bella sorpresa. Un invito della dirigenza viola che mi ha fatto molto piacere ed è servito per fare un punto sul Viola Park, su tanti progetti che la Fiorentina ha sul territorio. Un momento questo sentito molto da parte dei tifosi”.

Sul Viola Park ha aggiunto: “I lavori non sono sicuramente a rischio, siamo vicini all’inaugurazione ed è un bellissimo esempio di rapporto tra pubblico e privato. Al di là di tanti stereotipi. In Italia si può investire, i lavori stanno andando avanti molto bene. Tutto lascia sperare al fatto che possa esserci un regalo di Natale per i tifosi viola, grazie all’intervento di Commisso. Magari entro la prossima primavera potranno esserci le rifiniture”.

Su Commisso ha poi detto: “Negli ultimi giorni non l’ho sentito, lo chiamerò a breve. Lo aspettiamo in città. Gli sforzi del presidente sia dentro che fuori dal campo, danno l’idea di un progetto che sta crescendo. E’ un vincente e ci permetterà di toglierci tante soddisfazioni anche alla guida della Fiorentina“.