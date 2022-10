Casini: “ll challenge sul VAR credo possa essere uno strumento utile, toglierebbe sospetti e polemiche”

Intervenuto alla storica trasmissione radiofonica della Rai, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato di un pacchetto di riforme che è al vaglio per migliorare il campionato italiano e non solo: “Per fine novembre contiamo di avere una serie di punti da portare alla discussione. Le idee riguardano l’ordinamento dei campionati, la lista dei 25 rispetto ai giovani che partecipano, la valorizzazione degli italiani ai campionati primavera, fino alle infrastrutture. C’è stata anche una proposta interessante di concentrare in una settimana le finali giovanili in un unico posto che creino anche un momento di aggregazione e valorizzazione delle categorie giovanili”

E sul VAR: “Il challenge penso possa essere uno strumento utile, se ovviamente limitato come numeri. Il VAR, secondo gli studi, come tempi, sta su una media di un calcio di punizione, quindi non c’è problema reale di tempo effettivo per un challenge di squadra a tempo. Una soluzione che toglierebbe quel clima di sospetti e polemiche che accompagna spesso il gioco del calcio»,