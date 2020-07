Casini: “Lo stop al centro sportivo non è definitivo. Quando mi sono incontrato con Commisso e Barone la soprintendenza aveva dato il via libera”

A seguito delle osservazioni fatte dalla Soprintendenza sul progetto presentato dalla Fiorentina per la costruzione del nuovo centro sportivo, il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha dichiarato a La Repubblica: “C’è un po’ di delusione, perché si parte da un percorso che viene da lontano. Mi aspettavo che con la conferenza dei servizi si chiudesse l’ultimo passaggio per poi iniziare i lavori entro ottobre. Eravamo pronti anche a fare il Consiglio comunale a Ferragosto per recuperare tempi persi dallo stop imposto dall’emergenza Coronavirus. Tutto questo perché il progetto del nuovo centro sportivo è importante per Bagno a Ripoli ma anche per Firenze, per la Fiorentina e per tutti i cittadini”.

Poi ha aggiunto: “È un passaggio che ci sta in un processo urbanistico così importante c’è da parte di tutti l’espressa volontà di portare avanti il progetto. Tutti stanno collaborando, dalla Regione alla sovrintendenza. C’è massima fiducia e conto sulla professionalità di tutti, sulla coerenza. Ricordo che a settembre scorso, quando mi sono incontrato con Commisso, Barone, l’architetto Casamonti e i tecnici del Comune, la sovrintendenza aveva dato il via libera di massima. Non è uno stop definitivo ma questo tempo ulteriore di approfondimento ci servirà per migliorare il progetto”.