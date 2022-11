Casini: “L’obiettivo per finire il Viola Park rimane aprile-maggio 2023. Un progetto che fa crescere tutti”

In occasione di un evento a Palazzo Strozzi, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato in conferenza stampa anche del nuovo centro sportivo della Fiorentina nel suo comune. Queste le sue dichiarazioni riportate da Italpress:

“È nell’interesse dei cittadini finire il mio mandato chiudendo i progetti della tramvia e del Viola Park, i piani non cambiano certo se un sindaco cambia partito all’interno della stessa coalizione. Per i tempi del Viola Park bisogna chiedere alla direzione cantieri, ma l’obiettivo dichiarato è quello di aprile-maggio 2023. È un grande progetto per la Fiorentina ma soprattutto per il territorio perché fa crescere tutti”