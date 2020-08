Casini: “Mi sento di rassicurare sia Commisso che i tifosi viola: il Centro Sportivo si farà. A fine novembre il via ai lavori”

In seguito alle parole, quasi minacciose, anche sul centro sportivo di Bagno a Ripoli da parte di Rocco Commisso è arrivata la replica del sindaco ripolese Francesco Casini, a Radio Bruno: “Il Centro Sportivo della Fiorentina, se come credo la società continua a volerlo fare, non ha motivo di non essere fatto. Mi sento di rassicurare Commisso e i tifosi della Fiorentina sul fatto che il procedimento stia andando avanti e lo stia facendo bene. La settimana scorsa c’è stato un passo avanti importante con la Soprintendenza, per cui direi che il centro sportivo si farà e sarà il primo grande investimento di Rocco Commisso in Italia. Il patron dubbioso? C’è da capire che qui non siamo in America e per quanto concerne le tempistiche siamo ad un livello ottimale, viste le abitudini. Abbiamo dei vincoli e delle regole che altrove non ci sono ma per fine novembre inizieranno i lavori. Il presidente l’ho sentito soddisfatto su Bagno a Ripoli”.

