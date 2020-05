Casini: “Per il centro sportivo continuano le osservazioni, a Commisso dissi Settembre per partire e…”

Il Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini è intervenuto a Radio Bruno parlando di Centro Sportivo: “Ci stiamo lavorando. Cittadini e imprese hanno possibilità di fare osservazioni, ma allo stop per il virus eravamo nel mezzo nel procedimento di osservazioni. Quindi prima di Giugno non si può fare nulla. A Commisso dissi a Settembre e faremo di tutto per mantenere ciò. Abbiamo un grande gap con altre società, abbiamo strutture a Firenze, però non è la stessa cosa che avere un’area proprio mirata all’allenamento. Anche nel caso di pandemia, avere già il centro sportivo avrebbe portato comodità”