Casini: “Questo Viola Park segnale di speranza per il futuro. La Fiorentina ha realizzato un grande progetto”

Il Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini è intervenuto presentando il Viola Park: “Siamo felici, perchè siamo in un momento complesso e difficile. Credo sia una giornata che vale qualcosa di più che il via ad un cantiere. E’ un segnale di speranza e di futuro, questo investimento della Fiorentina è l’investimento più alto che abbiamo avuto su questo territorio. Questo credo sia un grande orgoglio, lo è anche essere coprotagonisti di una pagina storica per il popolo viola. Andiamo a mettere il primo albero, di un grande patrimonio del club viola. E’ per noi motivo di grande orgoglio. Ci siamo arrivati in tempi brevi, quattordici e quindici mesi, tempi rapidi ed eccellenti per il nostro paese. Tempi europei, quasi statunitensi”.

E ancora: “Ci sono state difficoltà ed ostacoli da superare, abbiamo fatto un grande gioco di squadra. Tra privato, pubblico e pubblica amministrazione. Non soltanto Bagno a Ripoli, la città Metropolitana, la soprintendenza. Tutti hanno lavorato in squadra. Quando ci siamo visti col Presidenti dissi che si poteva realizzare, ma con attenzione al paesaggio, alla sostenibilità. Siamo in una grande area nel nostro territorio, di altissimo pregio, ci vuole un progetto di alto livello: e la Fiorentina lo ha realizzato