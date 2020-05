Casini: “Restyling del Franchi strada percorribile, ma lo STADIO a Campi avrebbe ben altre potenzialità”

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ho stretto un buon rapporto con Commisso, ci sentiamo e si è creato un buon legame. Stadio a Campi Bisenzio? La strada che può portare ad un restyling del Franchi in chiave moderna è difficile ma percorribile, nel senso che ancora non è chiusa. Per il bando Mercafir la posizione della Fiorentina è chiara, sappiamo benissimo che c’è stata una scelta. La volontà della Fiorentina è quella di cercare di perseguire la realizzazione di nuovi impianti sportivi. Per me non è scandaloso parlare di certi impianti fuori dai comuni. Lo stadio a Campi Bisenzio avrebbe grandi potenzialità. C’è anche un discorso di marketing: il turismo a Firenze per il coronavirus è fermo. Ed esso è un settore che dovrà interfacciare con l’impianto sportivo della Fiorentina. Lo spostamento dovrà essere agevolato sotto questo punto di vista. Non solo per la domenica quando c’è la gara. Il tema del turismo è, per questo motivo, significativo. Centro sportivo a Bagno a Ripoli? Non tutto è semplice, siamo tutti in difficoltà per quello che riguarda lo sviluppo della prima fase. Sono stati già fatti degli interventi significativi e sono state raccolte osservazioni importanti. Il tutto è stato rimandato di due mesi. Anche Rocco come me è fiducioso, nonostante i lavori siano fermi”.

