Casini risponde a Commisso: “La scommessa sul centro sportivo? Gli piace vincere facile. Noi siamo alle prese con un ricorso, mentre lui…”

Prima di partire per gli Stati Uniti, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha detto, in maniera scherzosa, di aver lanciato un gioco con il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini. “Con il sindaco ho scommesso che il Viola Park sarà costruito prima della tramvia”.

Da parte di Casini è arrivata la replica (altrettanto scherzosa): “Al presidente l’ho detto subito “così vince facile perché lei è già sul cantiere, mentre noi siamo alle prese con un ricorso”. C’è da chiudere il progetto esecutivo, speriamo che questo ricorso non ci rallenti, perché non è in discussione che venga fatta, però questo fa capire a che punto siamo”. Le parole di Casini sono state rilasciate a Lady Radio.