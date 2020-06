Casini: “Ritardi per il Centro Sportivo? Vi spiego i motivi. Mi sento tranquillo”

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha parlato a Lady Radio dei ritardi per la costruzione del nuovo Centro Sportivo della Fiorentina: “Il ritardo è legato a quanto succede a livello nazionale per il Coronavirus. L’emergenza ha interrotto per tre mesi i procedimenti urbanistici: la variante è stata adottata dal Consiglio comunale il 30 gennaio. Le osservazioni, invece, dovevano concludersi il 5 aprile e adesso è slittato tutto al 3 luglio. Proveremo a recuperare i mesi perduti, con Commisso ci siamo sentiti venerdì. A ottobre, se non ci saranno sorprese come penso, potremmo aver finito l’iter. Non vedo cause per cui potrebbe esserci un dietrofront. Mi sento molto tranquillo, tutta sta filando liscio. Credo sia doveroso fare veloce, Commisso sta facendo delle cose straordinarie anche a Bagno a Ripoli. Il progetto del Centro Sportivo, che ricordo essere da 70 milioni, è attento all’ambiente e alla viabilità”.

