Casini: “Siamo pronti a introdurre il fuorigioco semi-automatico in Serie A. Sulla riduzione del numero di squadre…”

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato a Radio Rai nella trasmissione Radio Anch’io Sport, intervenendo su diverse tematiche del calcio italiano. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: “Vogliamo evitare polemiche sugli interventi di gioco, lavoriamo per introdurre il prima possibile il fuorigioco semi-automatico. Sappiamo perfettamente che non è la soluzione di tutti i problemi e che non può correggere gli episodi di natura umana, ma visto che siamo pronti possiamo introdurre questa miglioria. Tutto quello che verso un miglioramento è ben accetto”

E ancora: “Ci sono giocatori stanchi per le tantissime partite, il tema delle troppe partite esiste. Non so se ridurre le squadre è la soluzione, non è un tema che riguarda solo la serie A. È un tema che verrà trattato nell’assemblea della federazione che si terrà a novembre. Non è detto però che la riduzione delle squadre sia la soluzione giusta”.

E infine: “Il tema dei bilanci è il più importante, l’impatto della pandemia non può essere dimenticato. La situazione era critica già prima. Occorrono interventi immediati, con dei paletti da mettere alle squadre, con limiti ai salari complessivi delle squadre. Il tema fiscale ora è il più urgente, dobbiamo trovare delle formule di rateizzazione per le squadre per pagare i contributi e non avere un impatto devastante nei bilanci”.