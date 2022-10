Casini: “Sono in contatto con la Fiorentina per organizzare un grande evento nel nome di Andrea Papi”

Un derby di coppa, quello andato in scena tra Antella e Grassina, in cui la rivalità è stata messa da parte per accogliere in modo gioioso, Andrea Papi. Il giovanissimo portiere dell’Antella e grande tifoso della Fiorentina ha perso una gamba a seguito di un grave incidente occorsogli lo scorso agosto e ora in molti si sono mobilitati per raccogliere i fondi necessari per curarlo e fargli riprendere a vivere nel miglior modo possibile, anche senza un arto.

“Sono in contatto con la Fiorentina per organizzare un grande evento – ha detto il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini (le parole sono riportate da La Nazione) – per aiutare Andrea nella sua ripartenza. Presto ci saranno novità, Bagno a Ripoli è con lui. Siamo una bella comunità che risponde sempre all’appello di chi ha bisogno di aiuto e che rende orgoglioso che l’amministra”.