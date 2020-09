Casini: “Spero che ci siano belle novità a breve per il Centro Sportivo della Fiorentina, va solo chiusa la partita. Commisso vuole venire a Firenze”

Ospite a Radio Bruno, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato delle sensazioni di Rocco Commisso, anche in ottica Centro Sportivo: “Quando ho sentito via telefono il Presidente, in una riunione sul centro sportivo, gli ho chiesto di comprare un grande attaccante, promettendo di accelerare ancora di più i tempi (ride ndr). Stanno lavorando comunque e mi dicono che potremo aspettarci delle belle novità. La ripartenza? Tra le varie fasi della riapertura, spero che ci sia una bella novità a breve per quanto riguarda le infrastrutture della Fiorentina e il Centro Sportivo. Presenza di Commisso? Certo non è ma è realistico, è un obiettivo del presidente. Credo che sarebbe giusto per lui, non poter vedere la Fiorentina dal vivo e stare vicino ai suoi giocatori è un sacrificio. La convergenza politica per l’Emendamento salva-stadi? Me la aspettavo sinceramente, hanno fatto un ottimo lavoro bipartisan. Stiamo andando in una direzione positiva ed è quella del buonsenso, si parla di sviluppo economico, posti di lavoro. E’ importante dare spazio agli investitori, noi per primi da istituzioni dobbiamo dare una spinta. Ora la palla passa alla Fiorentina per lo stadio. Sul Centro Sportivo la partita è già in corso, stiamo vincendo 1-0 e dobbiamo arrivare al 90′. Sono già un pezzo avanti i lavori sulla villa, speriamo di chiudere la partita”.

