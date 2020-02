Casini: “Stadio? Commisso è un combattente e non si fermerà facilmente”

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini è intervenuto a Radio Bruno per commentare gli ultimi sviluppi in casa Fiorentina attorno al tema Stadio. Queste le sue parole: “Posso confermare che non c’è alcuna possibilità di fare lo stadio nel Comune di Bagno a Ripoli. L’urbanistica non si fa con una semplice alzata di mano, serve seguire determinati criteri. I sindaci di Firenze e di Campi Bisenzio hanno lavorato pe rie loro opzioni, io sinceramente me ne tiro fuori anche per rispetto verso di loro. Le tempistiche pe rio centro sportivo sono quelle preannunciate. La procedura sta andando bene anche perchè il percorso di coordinamento e condivisione con gli altri enti lo abbiamo cominciato con largo anticipo. Vedo il presidente Commisso estremamente convinto e volenteroso di dare anche un nuovo stadio alla Fiorentina, la sua volontà è quella di far crescere il club. La sua preferenza sarebbe quella di restare a Firenze, ma Rocco sa che il bando può dare vari esiti e per questo vuole tenersi anche altre opzioni. Vorrebbe che le cose andassero molto più veloce rispetto a quelli che purtroppo sono i tempi italiani. Il presidente però è un grande combattente e non si fermerà. Il centro sportivo è un passaggio importante per la Fiorentina. Oserei dire storico. Era uno dei primi obiettivi della società per alzare l’asticella”