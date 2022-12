Casini: “Sulla Juventus c’è un’indagine in corso e non la commento. Ecco i temi dell’Assemblea di Lega”

A margine dell’Assemblea di Lega Serie A, il presidente Lorenzo Casini ha parlato dei principali temi emersi: “Ci sono stati tre punti importanti. Il primo è l’elezione di Rebecca Corsi come consigliere non indipendente. Erano tanti anni che non c’era una donna nel consiglio di Lega ed è un segnale importante. In seconda battuta, la Lega ha deciso di stanziare 500mila euro in favore della lega ucraina, allineata con le principali leghe europee. Infine, l’assemblea doveva apportare aggiustamenti alle linee guida per il nuovo ciclo di diritti TV, alla luce di alcune interlocuzioni istituzionali: è stata approvata la nuova versione, in modo da poterla trasmettere alle autorità e avere presto il testo definitivo”.

E poi sul caso Juventus ha aggiunto: “Il mio punto di vista è lo stesso della massima autorità sportiva che abbiamo in Italia, ossia il presidente del CONI, Malagò: c’è un’indagine in corso e non la commentiamo”.