Casini: “Vi dico come procedono i lavori per il Viola Park. Dall’addio di Paulo Sousa il progetto di rinascita della Fiorentina non è più ripartito, ma…”

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha parlato del Viola Park e di altri temi a Radio Bruno Toscana.

Ecco le sue dichiarazioni: “Ho sentito Commisso per telefono, ma non ci siamo visti perché ho avuto tanti impegni. Sapevo che sarebbe andato a vedere il centro sportivo: i lavori sono nel vivo e sta venendo fuori un progetto interessante sia per Bagno a Ripoli che per la Fiorentina. E’ giusto che il presidente abbia almeno questa soddisfazione perché la gara contro l’Atalanta ci ha lasciato come un pugile il giorno dopo un ko sul ring. Dall’addio di Paulo Sousa il progetto di rinascita della Fiorentina non è più ripartito, ma sono convinto che succederà a partire dalla prossima stagione. Ricorso sul Viola Park? Non ci sono aggiornamenti importanti dal TAR, ma aspettiamo con fiducia perché abbiamo fatto le cose nel modo giusto. Un investimento di questo tipo non può essere bloccato da un ricorso del genere, mi auguro che non ci siano rallentamenti. Nei prossimi giorni annunceremo qualcosa, ma per adesso non posso dire niente”.