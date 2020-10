Casini: “Via libera al Viola Park, da gennaio si parte coi lavori e la palla passa alla Fiorentina. Abbiamo dato dimostrazione che le cose si possono fare”

Approvata in consiglio comunale a Bagno a Ripoli la variante urbanistica che consentirà la costruzione del nuovo centro sportivo da parte della Fiorentina. Il sindaco Francesco Casini, intervenuto su Lady Radio, ha detto: “Su questo fronte vi sono ottime notizie, perché ieri con l’approvazione della variante in consiglio comunale è stato fatto l’ultimo passo di tutto l’iter urbanistico per far nascere il nuovo Viola Park a Bagno a Ripoli. E’ stata una bella discussione di oltre due ore e mezzo. Il consiglio comunale ha detto sì. Pensiamo che entro fine anno si possa rilasciare il progetto e a gennaio potrebbero partire i lavori. Da quel momento in poi la palla passerà alla Fiorentina. Quando c’è la voglia della collaborazione istituzionale e l’atteggiamento collaborativo da parte di tutti credo che ci sia la possibilità di far bene in Italia. Questo è un esempio di come le pubbliche amministrazioni possano intercettare investimenti e che si possono dare risposte ai cittadini e agli investitori. Questo è un bel segnale di fiducia per superare la fase che stiamo vivendo”.

