Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, a Radio Bruno Toscana è tornato a parlare del Viola Park: “Manca meno di un anno all’inaugurazione. Si vede che sta entrando nel vivo. Si vedono bene le strutture e gli accorgimenti estetici che sono state applicate. È un progetto di grande prospettiva, che ti fa crescere il club. Non solo per l’entità di investimento, ma per l’idea, riprende le idee del calcio inglese”.