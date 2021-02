Caso Astori, terminata l’udienza. Ecco la data della sentenza

La sentenza del Processo sul caso Astori arriverà probabilmente il 2 Aprile, attraverso la celebrazione di un processo in rito abbreviato, ovvero senza dibattimento con testimoni.

È durata circa due ore l’udienza in Camera di Consiglio sulla morte del Capitano della Fiorentina.

Dopo la superperizia richiesta dal GIP Angelo Antonio Pezzuti, le parti si sono incontrate nell’Aula 8 per analizzare il lavoro dei periti.

La vedova Astori, Francesca Fioretti, è entrata al Palazzo di Giustizia intorno alle 11.00 mentre la discussione ha preso il via con il PM Antonio Nastasi verso le 11.20.

Dopo l’intervento di Nastasi, hanno preso la parola gli avvocati delle parte civili tra cui Alessio Mazzoli per Francesca Fioretti e Sigfrido Feynes per il Prof.Galanti unico imputato

Presente in aula l’avvocato della Fiorentina, Nino d’Avirro.