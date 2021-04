Caso Astori, nuova udienza a Firenze. Sentenza già in giornata?

E’ in programma per la mattinata odierna una nuova udienza nel processo che dovrà far luce a tutte le domande sulla morte di Davide Astori.

Il decesso poteva essere evitato? E’ questo l’interrogativo principale del caso, che si sta svolgendo con rito abbreviato: l’unico indagato, come ricorda La Gazzetta dello Sport, è il professor Giorgio Galanti con l’accusa di omicidio colposo. Ovvero colui che, in qualità di direttore di Medicina Sportiva dell’ospedale di Careggi, visitò il capitano della Fiorentina nell’estate del 2017.

In base ai tempi del dibattimento, potrebbe addirittura arrivare in giornata la sentenza. La Fiorentina non si è costituita parte civile, ma è sempre stato presente come tutela nei confronti di Astori.