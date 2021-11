Caso Beccaglia: C’è un altro uomo che rischia. Il cerchio si stringe

Il caso Beccaglia non è circoscritto ad un solo uomo. Andrea Serrani, ovvero colui che ha toccato il fondoschiena della giornalista, non è il solo a rischiare in questa vicenda.

Il cerchio si stringe intorno ad un altro uomo che avrebbe avvicinato la giornalista dopo Empoli-Fiorentina palpeggiandola. La Digos sta concentrando la propria attenzione su un secondo tifoso viola che è nato in provincia di Firenze, utilizzando per il riconoscimento e per la ricostruzione dell’accaduto, le immagini delle telecamere di sicurezza.

Per entrambi, oltre alla denuncia e al processo penale, ci sarà anche sicuramente il Daspo per tre o cinque anni.