Caso Chiesa: ci sono anche le sue richieste alla Juventus a complicare la trattativa

La Nazione di oggi racconta che a rallentare la trattativa per la cessione di Federico Chiesa alla Juventus ci sono state anche le richieste del giocatore ancora non definite. Dal canto suo la Fiorentina vorrebbe un pagamento meno dilazionato nel tempo, mentre il club di Agnelli vorrebbe risparmiare qualche milione, ma niente di insormontabile, per ora. Come accennato prima ci sono le richieste dell’entourage di Chiesa ai bianconeri che devono ancora andare a posto. Ma quello che preoccupa di più il ds Daniele Pradè sono le tempistiche di un affare che deve dare il via all’effetto domino messo già in piedi dalla dirigenza viola. Una trattativa che ha avuto il via libera di Commisso in prima persona.

