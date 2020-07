Caso Diakhate, il locale si difende: “Noi li abbiamo portati fuori. Non sapevamo che fosse un calciatore. Non avremmo permesso che…”

Emergono nuove importanti novità sul caso Abdou Diakhate, l’ex giocatore della Fiorentina adesso al Parma che, lo scorso giovedi avrebbe picchiato una giovane ragazza rompendole la mandibola e obbligandola ad un ricovero ospedaliero. L’ex primavera viola è stato denunciato dalla ragazza e gli inquirenti sono già al lavoro per capire meglio quanto accaduto.

Nel lungo comunicato emesso dall’avvocato Francesco di Luciano, si fa riferimento anche al noto locale fiorentino nel quale si sarebbe svolta l’aggressione. Per tale motivo, Fiorentinanews.com, ha contattato Luca Sernesi, proprietario della Summer Suite Le Mulina chiedendo la versione del locale.

“Abbiamo visto un litigio tra una coppia, quindi li abbiamo portati fuori. Lei era sanguinante sul labbro e, quando sono andato alla porta, mi sono accertato che fossero stati chiamati i soccorsi. Questi, poi, sono venuti e l’hanno portata via. Abbiamo eseguito la normale prassi quando succede qualcosa. Ovvero portarli fuori dal locale”

E’ stato tratto diversamente Diakhate in quanto calciatore?

“Ma assolutamente no. L’abbiamo saputo solo poche ore fa chi fosse. Non avrei mai permesso che qualcuno; calciatore, attore o quant’altro mettesse le mani addosso ad una donna.

Per il momento, inoltre, il Parma, società per cui è tesserato Abdou Diakhate non commenta l’accaduto e valuta gli sviluppi della situazione. I ducali si sono sempre dimostrati una società sensibile alla lotta contro la violenza sulle donne tanto da promuovere l’iniziativa “Maschi che si immischiano” indossando una maglia crociata col fucsia al posto dei normali colori.

Vedremo che succederà nelle prossime ore, fatto sta che la vicenda ha scosso il mondo del calcio fiorentino e non.