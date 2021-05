Caso: “Fiorentina modello in negativo da non seguire, mentre la Lazio in cinque anni…”

Domenico Caso, doppio ex di Fiorentina e Lazio, ha parlato così ai microfoni di Lady Radio in vista della partita di sabato sera: “Sabato ci sono obiettivi importanti in palio: la Lazio compete per la Champions, la Fiorentina purtroppo è da tutto il campionato che naviga nelle acque complicate della zona retrocessione. Lo scontro non permette a nessuno dei due di perdere. Tanti criticano la Lazio, eppure ha promosso il tecnico dalle giovanili e l’ha tenuto per più di 5 anni, assestandosi passo dopo passo. Se quello della Fiorentina è un esempio da seguire in negativo, quello della Lazio è in meglio: i viola devono ancora capire che strada vogliono intraprendere”.

Luis Alberto e Milinkovic insieme e Castrovilli e Bonaventura no: qui una delle tante differenze?

“Soprattutto. Una squadra non può prescindere da un centrocampo che sia forte, fisicamente ma anche a livello di qualità. I giocatori della Lazio parlano da soli, nella Fiorentina c’è Castrovilli che ha raggiunto la Nazionale ma è messo troppe volte in discussione e sballottato a destra e sinistra, senza avere un’idea di chi farci giocare. Per me dovrebbe essere un punto fermissimo di questa formazione. La Fiorentina deve trovare la quadra, è vero che Bonaventura e Castrovilli sono molto simili tra loro: il reparto va assortito bene”.

Qual è il ruolo di Amrabat?

“Quello di Verona, ha fisicità e buona tecnica, non lo devi ingabbiare. In un centrocampo a tre deve fare la mezzala con compiti da giocatore che deve dare spessore al reparto. Con Castrovilli là nel mezzo ci sta benissimo: per me è un gran bel giocatore, ma non è che da solo ti può salvare la situazione”.

Che ne pensa di Vlahovic?

“La cosa più impressionante è che, in una formazione che non esprime una gran coralità di gioco, sia riuscito ad arrivare a 19 gol. Straordinario. Milenkovic è uno che può partire, io starei molto più attento sul futuro di Vlahovic, sinonimo di forza, carattere e mentalità: dà lustro a se stesso e al campionato, è il salvatore della patria per la Fiorentina”.