Caso: “La Fiorentina non è attrezzata per campionato e Conference. Tempo per risalire c’è ma occhio dietro e poi Firenze è difficile…”

Passato da Firenze come allenatore e come giocatore, Mimmo Caso a Radio Bruno ha descritto lo status della Fiorentina per come lo vede dall’esterno:

“Il problema principale è che non c’è nessuno davanti che butti dentro la mole di gioco che fa la Fiorentina e poi in Italia non è mai facile ripetere un campionato importante come quello precedente. Ho visto Fiorentina-Napoli ed è inutile nascondersi: ci sono delle deficienze nel segnare. L’allenatore dice sempre le stesse cose ma è lampante il problema. Sarà stata un’annata eccezionale quella di Vlahovic per carità, però quando si gioca a calcio così, bisogna concretizzare. E così vengono meno risultati ed autostima.

Amrabat andrebbe sfruttato in un centrocampo a due però Italiano ha le sue idee ben delineate. L’anno scorso c’era Torreira che faceva quel tipo di lavoro ma non è stato sostituito degnamente.

Tempo per riscattare la stagione? C’è il tempo però per esempio quando allenai la Lazio avevamo la Coppa Uefa e non potevamo permettercela. Allo stesso tempo, la Fiorentina di ora non è attrezzata per giocare la Conference e il campionato. Il tempo c’è ma c’è anche quello per peggiorare se la squadra non sta attenta. Che poi Firenze è una piazza difficile, non è che senza risultati la gente abbia troppa pazienza, c’è da rischiare di finire in un vicolo cieco”.