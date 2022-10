Caso: “Mettere Italiano in dubbio è assurdo: riconfermarsi non è facile per nessuno. Stasera mi aspetto una partita spettacolare da entrambe le squadre”

Domenico, detto Mimmo, Caso, ex giocatore, nonché ex allenatore della Primavera della Fiorentina, ha parlato a TMW Radio della sfida di questa sera contro la Lazio:

“Per Italiano si sta facendo difficile confermarsi, come succede a tutti. Riproporsi ai livelli dello scorso anno non è facile, sono mancati dei risultati finora e ha una classifica deficitaria. E’ una squadra che sta cercando sé stessa, diversa da quella che aveva un’identità precisa l’anno scorso. Una vittoria in Conference League non può togliere i dubbi ma almeno rasserena l’ambiente, in parte. Per me metterlo in dubbio è assurdo, visto cosa fatto la stagione scorsa, ma il calcio è così”.

E ancora: “Stasera è un bel bivio. Se la Fiorentina non fa risultato contro una Lazio che si sta mettendo in mostra, sarà difficile. Sarà dura anche per la Lazio, che deve continuare sulla sua strada. Dovesse vincere diventerebbe molto buona la classifica. Vedo una partita spettacolare, viste queste premesse”.