Caso tamponi Lazio: nessuna richiesta di punti di penalizzazione dalla Procura. Lotito rischia l’inibizione per tredici mesi

Nessuna richiesta di punti di penalizzazione dalla Procura Figc per il caso tamponi in casa Lazio. Il procuratore Giuseppe Chinè al termine della sua arringa ha infatti chiesto che, a fronte delle sei violazioni commesse dal club nell’ambito del protocollo anti Covid, la Lazio venga punita con duecentomila euro di multa, 13 mesi e 10 giorni di inibizione al suo presidente, Claudio Lotito, e 16 mesi ai medici sociali Rodia e Pulcini. Sono queste – riporta l’ANSA – le richieste appena presentate dalla Procura FIGC nel processo davanti al Tribunale nazionale federale per violazione dei protocolli Covid.