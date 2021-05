Caso: “Tutti hanno sbagliato, Firenze non merita una stagione cosi. Vlahovic è la fortuna della Fiorentina”

Ex centrocampista di Fiorentina e Lazio, quest’oggi Domenico Caso è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per introdurre la sfida di questa sera tra i viola di Beppe Iachini e le aquile di Simone Inzaghi. Queste le sue parole:

“La Lazio è più in forma ma la Fiorentina non può permettersi di perdere. Spero che la Fiorentina archivi al più presto questa stagione, un’annata del genere a Firenze non se la merita nessuno. Il calcio purtroppo però è questo, conta quello che succede in campo non cosa dice la carta. Spero che i Viola facciano una prestazione importante contro una grande squadra. I biancocelesti ormai sono una squadra di caratura europea e credo che appunto sulla carta non ci sia partita, ma le gare vanno giocate e lottate dal primo al novantesimo. Visto il contemporaneo spareggio salvezza tra Benevento e Cagliari spero che i viola riescano a trovare anche solo un punto per smuovere morale e classifica. La squadra gigliata aveva il match point contro il Bologna, il pareggio dimostra che ci sono carenze e grandi difficoltà. Ci passammo anche noi soffrimmo salvandoci all’ultima giornata con il Genoa nel ’76. Come mai una stagione così difficile? Conosco molto bene Prandelli, mettere mano in un percorso come questo non è semplice. Se non ce l’ha fatta lui allora c’è qualcosa di non positivo nella struttura della Fiorentina. Io sono sempre stato abituato, sia da giocatore che da allenatore, a prendermi le mie responsabilità. Credo che quest’anno a Firenze tutti abbiano sbagliato qualcosa, è indubbio. Gli allenatori non hanno inciso e non hanno fatto rendere al meglio la rosa, ma le responsabilità sono di tutti. Spero che la proprietà con entusiasmo possa programmare con serietà e competenza la prossima stagione. Vlahovic? Non mi aspettavo potesse raggiungere questi livelli. Avrà un futuro luminosissimo, è un attaccante completo e fa reparto da solo. Lui è la fortuna della Fiorentina. Il gioco della squadra non è mai stato scintillante ma lui ha sempre reso alla grande. è un tesoro che spero possa rimanere a Firenze.