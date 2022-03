Caso Vessicchio, un consigliere comunale chiede al sindaco di querelare il giornalista. Bussolin: “Offese deliranti, chieda scusa a Firenze”

Il pensiero espresso dal giornalista e direttore di TuttoJuve.net, Sergio Vessicchio, continua a far parlare. Dopo le dichiarazioni rilasciate tramite social, ribadite alla trasmissione radiofonica “La Zanzara” su Radio24 e riportate da Fiorentinananews.com, le parole di Vessicchio sono arrivate sotto gli occhi di diverse autorità cittadine tra cui il consigliere del Comune di Firenze Alessandro Draghi. L’esponente di Fratelli d’Italia ha scritto un interrogazione diretta al sindaco Dario Nardella, chiedendo se intende denunciare la persona in oggetto per aver leso l’onorabilità di Firenze e dei fiorentini, ritenendo le offese particolarmente denigranti riguardo alla storia, alla popolazione, alla tifoseria, alla “parlata” di Firenze.

A seguire riportiamo il testo dell’interrogazione:

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

APPRESO da un articolo di fiorentinanews.com del 3 Marzo 2022 dal titolo: “Firenze pubblico di m…. città senza alcuna bellezza. Tifosi della Fiorentina terroristi, una squadra che non dovrebbe stare in nessun campionato” nel quale il giornalista, già radiato nel 2019 per avere insultata un arbitro donna, afferma i seguenti improperi a termine della partita di Coppa Italia Fiorentina-Juventus del 2 Marzo 2022:

“ Questa squadra non dovrebbe stare in un campionato di calcio, gli emuli dei terroristi e dei belligeranti russi non dovrebbero entrare negli stadi . Una partita trasformata in una guerra”.

“ Firenze è una città di merda, non ce la faccio più a nascondere l’ipocrisia, con quel dialetto ridicolo che hanno e quella spocchia insopportabile . Questi sono terroristi a tutti livelli. Storia, letteratura, monumenti…ma monumenti di che? Voi siete i monumenti della vergogna. Il pubblico fiorentino è incivile, cartina di tornasole di una città cupa, fredda, senza alcuna bellezza. Meritavano di perdere così, con un’autorete all’ultimo minuto, quei delinquenti sugli spalti”.

A questo si è aggiunto anche il Capogruppo della Lega Federico Bussolin che ha dichiarato in tal proposito: “Sono basito come cittadino di Firenze per le offese deliranti e cariche d’odio che il direttore di TuttoJuve.net ha riservato per la città, definendo i fiorentini presenti allo stadio contro la Juventus quali “emuli dei terroristi e dei belligeranti russi”. Un paragone offensivo non solo per chi civilmente ha assistito ad una bella manifestazione sportiva, ma anche per chi in queste ore sta soffrendo veramente le conseguenze di una guerra”.

E ancora: “Chieda scusa. Lunedì in consiglio comunale, chiederò come fiorentino all’amministrazione comunale come pensa di tutelare l’immagine non solo della città di Firenze, ma anche dei fiorentini e di tutte le persone che erano allo stadio pacificamente. L’antipatia calcistica che vede Fiorentina e Juventus storicamente contrapposte non può giustificare l’infamia verso una popolazione, la sua cultura e il suo patrimonio umano e architettonico: ci auguriamo che il “direttore” chieda scusa alla città”.