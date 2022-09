Cassano: “Balotelli è il più forte attaccante italiano. Fossi la Fiorentina lo prenderei subito”

Ospite del podcast di Fedez e Luis Sal “Muschio Selvaggio”, l’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato di Mario Balotelli citando anche la Fiorentina: “Io sono convinto che lui sia veramente forte, secondo me ad oggi è il miglior attaccante italiano. Immobile d’altronde in Nazionale non segna mai e contro le grandi sparisce, e poi Balotelli è molto più forte tecnicamente. Se trova un ambiente giusto può tornare a fare bene”.

E poi sulla Fiorentina: “Nel calcio se ti mettono un’etichetta è difficile toglierla, ma Balotelli è un bravo ragazzo. Prendiamo la Fiorentina, che in questo momento ha bisogno di un attaccante e gioca un calcio bellissimo. Ecco, fossi la società viola prenderei Balotelli subito. Certo devi mettere in preventivo il suo comportamento, ma sul campo fa la differenza”.