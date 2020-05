Cassano: “Castrovilli? Una buona mezzala. Ma i giovani migliori in Europa sono altri…”

Antonio Cassano è uno che sa riconoscere facilmente la qualità dei calciatori. In diretta su Instagram con Pierluigi Pardo, ha espresso parole positive per il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, anche se non pienamente entusiastiche: “E’ una buona mezzala di passo, mi piace e può fare una bella carriera. Ma i giovani più forti in Europa sono altri. A me piacciono molto Gnabry del Bayern, Pulisic del Chelsea, Sané del City e Sancho del Borussia Dortmund. Per me loro sono tanta roba. Mount? Ho già fatto il suo nome qualche mese fa, poi l’ha confermato anche Messi quindi talento ne ha. Questi per me sono i cinque migliori talenti”.