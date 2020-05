Cassano: “Ho sentito dei positivi nella Fiorentina, come fai a riprendere in queste condizioni? Solo quattro direttori sportivi bravi, il resto vuole solo lo stipendio”. E Pradè in questa lista…

L’ex talento del calcio italiano, Antonio Cassano, intervenuto in una diretta Instagram dell’ex Fiorentina, Christian Vieri, si è detto poco fiducioso per una ripresa del campionato di Serie A: “Ho sentito dei positivi tra i viola, ma anche nel Torino e nella Sampdoria. Come fai a ricominciare quando ti mancano i giocatori? Come fai a ripartire se c’è gente che non si allena?”.

Cassano non ha risparmiato anche qualche frecciata indirizzata ad alcuni direttori sportivi: “Ce ne sono tre o quattro buoni in Serie A. Gli altri stanno solo a prendere lo stipendio. Quelli bravi sono Ausilio, Sabatini, Rossi… lo stesso Tare supportato da un ottimo presidente come Lotito. Per il resto poca roba…Il resto vuole lo stipendio o si sa vendere sui giornali”. Pradè, non inserito nella lista, potrebbe avere dal canto suo qualcosa da ridire.