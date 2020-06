Cassano in visita al Centro Sportivo della Fiorentina. Il motivo…

Una visita di cortesia. Certo, vedere Antonio Cassano al Centro Sportivo Davide Astori, ha fatto un certo effetto. Come rivela il Corriere Fiorentino è successo ieri nel corso di una mattinata nella quale dopo esser stato a Coverciano (dove sta seguendo il corso per direttori sportivi) Fantantonio ha voluto salutare sia Daniele Pradè che Alberto Marangon, conosciuto ai tempi della Sampdoria. E proprio alla Sampdoria, stando alle voci, il barese potrebbe iniziare la sua nuova carriera. Chissà. Quella di ieri, magari, è stata l’occasione per incassare qualche consiglio

0 0 vote Article Rating