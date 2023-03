Cassano: “La Fiorentina gioca a calcio ed ha asfaltato il Milan sotto ogni aspetto. Rossoneri presi a pallonate, sembravano squadra di ragazzini. Gli attaccanti iniziano a dar frutti e…”

Durante una diretta della Bobo Tv su YouTube assieme ad altri due ex Fiorentina come Daniele Adani e Christian Vieri, l’ex attaccante azzurro Antonio Cassano ha analizzato la vittoria viola sul Milan. Il barese si è espresso così: “La Fiorentina ha asfaltato il Milan. Se gli attaccanti iniziano a far gol. Gli attaccanti iniziano a dare dei frutti. Col Milan la Fiorentina sembrava giocare su un altro pianeta contro dei ragazzini. Il Milan è stato preso a pallonate, in lungo ed in largo. Sotto ogni punto di vista: sul piano del gioco, dell’intensità, dell’organizzazione, delle idee.

Poi ha aggiunto: “Non c’è alcun aspetto positivo da trovare nella prestazione del Milan, se non che abbia preso meno gol di quanti ne avrebbe potuti prendere. Ha fatto una fatica immane. La Fiorentina gioca a calcio ed ha obbligato a difendere il Milan, anche a cinque. Preoccupante la prestazione della squadra di Pioli“.