Cassano: “Non è colpa di Mendes se per due anni la Fiorentina ha combinato un disastro dietro l’altro. La società vive alla giornata”

Durante la Bobo TV, anche Antonio Cassano ha parlato dello stato dell’arte in casa Fiorentina: “Se per due anni hanno combinato un disastro dietro l’altro, non c’entra Mendes. Alcune cose non mi sono chiare: non volevano spendere determinate cifre e poi hanno acquistato Nico Gonzalez che è molto bravo a quelle cifre lì. Poi vai a prendere Italiano, che non ha esperienze in squadre un po’ complicate e va a Firenze in una piazza molto particolare e bella”.

Cassano conclude così il suo pensiero: “Alla Fiorentina bisogna stare attenti: se dopo due-tre mesi non va bene, la società prende e cambia. Vivono alla giornata e questo per una piazza come Firenze non va bene”.