Cassano: “Per Gattuso la stretta di mano è sacra, non è tipo da sceneggiate. Aveva già da due mesi un mezzo accordo con la Fiorentina”

L’ex attaccante Antonio Cassano alla Bobo Tv ha parlato anche di Rino Gattuso e del suo approdo in riva all’Arno: “Rino è una persona che se stringe la mano l’ha stretta. Non è uno come gli altri che fa sceneggiate, non è un personaggio che torna sui suoi passi per quanto riguarda le scelte. Lui già da un paio di mesi aveva già un mezzo accordo con la Fiorentina”.