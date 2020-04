Cassano: “Punto tutto su Chiesa, perchè dite che non segna? In tre anni e mezzo da esterno ha già fatto 30 gol”

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, l’ex attaccante italiano Antonio Cassano ha parlato anche di giovani talenti: “Punto su Chiesa: si può adattare a ogni modulo, gioca esterno nel 4-4-2 e nel 4-3-3, anche seconda punta. E non è vero che segna poco, anzi: in tre anni e mezzo ha fatto 30 gol partendo dalla fascia. Miglior Direttore Sportivo? Ausilio, perché sa vedere i calciatori prima degli altri. Ha pescato Maicon al Monaco, Kovacic a Zagabria, Lautaro in Argentina. Avrà commesso qualche errore, ma chi è che non sbaglia mai?”