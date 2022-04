Cassano: “Se la Salernitana ha battuto la Fiorentina, può farlo anche la Sampdoria”

Nella diretta Twitch della Bobo TV, l’ex calciatore di Roma, Real Madrid e Sampdoria, Antonio Cassano, ha parlato della lotta salvezza e degli incroci che ci sono stati e ci saranno tra alcune squadre che devono garantirsi la permanenza in A e la Fiorentina.

“Se la Salernitana ha vinto contro i viola allora può farlo anche la Sampdoria – ha detto Cassano – non posso pensare che i doriani non possano farcela a rimanere in A. Se non vincono nel derby contro il Genoa, una la devono vincere per forza per salvarsi e potrebbe essere quella”.