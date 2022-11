Cassano: “Se questa Fiorentina avesse uno come Vieri potrebbe vincere lo scudetto. Italiano è un allenatore che si prende delle responsabilità al contrario di altri”

Antonio Cassano, ex attaccante di Roma, Inter, Milan e Sampdoria tra le tante, ha espresso alla Bobo TV la sua opinione sulla Fiorentina e sul tecnico viola Vincenzo Italiano: “Se la Fiorentina avesse uno come Vieri rischierebbe di vincere lo scudetto. La Fiorentina al contrario della Juventus gioca a calcio. Da dopo la partita persa contro l’Inter qualcosina si inizia a vedere, gli attaccanti iniziano a far gol”.

E ha affermato: “Italiano fa giocare a calcio senza scuse e senza alibi, lo scorso anno quando gli hanno venduto Vlahovic non ha trovato scuse. Ha fatto con quelli che aveva a disposizione continuando a fare calcio. Avrebbe potuto lamentarsi e dire che con Vlahovic sarebbe potuto arrivare quarto in classifica invece è un allenatore che si prende responsabilità. Mi piace ascoltare un tecnico come lui, come Spalletti e Pioli. Altro che Allegri, lui trova sempre e soltanto scuse”