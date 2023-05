Cassano si scaglia contro Milenkovic: “Due errori del serbo hanno consegnato la coppa all’Inter”

Tra le tante dichiarazioni arrivate dopo la finale di Coppa Italia di ieri sera tra Fiorentina e Inter, questo pomeriggio è stato il turno di Antonio Cassano. L’ex attaccante, nonostante il grande elogio alla squadra di Vincenzo Italiano, non ha potuto fare a meno di criticare Nikola Milenkovic, considerato tra gli artefici della rimonta nerazzurra. Queste le dichiarazioni espresse dal suo profilo Instragram:

“Ieri ho visto una buonissima Fiorentina per 25/30 minuti. Dopo il gol sbagliato da Dzeko l’Inter è salita e dopo due errori clamorosi di Milenkovic la squadra di Inzaghi l’ha ribaltata. Nel secondo tempo la Fiorentina è partita bene e la gara poteva finire 2-2 come 3-1. Alla fine, però, come sempre, ha vinto la squadra più forte”.