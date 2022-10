Cassano: “Valeri ha fatto una cosa scandalosa, per me dovrebbe rimanere fermo cinque giornate”

Sul proprio profilo Instagram, l’ex attaccante Antonio Cassano ha detto la sua sulla partita tra Fiorentina e Inter: “I neroazzurri hanno fatto quindici minuti straordinari e avevano la partita in mano, poi hanno smesso di giocare. E devono ringraziare di non essere rimasti in dieci, visto che Dimarco doveva essere espulso per quel fallo su Bonaventura. Una roba clamorosa, per me Valeri deve stare fermo cinque giornata, ha fatto una cosa scandalosa”.